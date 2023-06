Comissão da Câmara debate criação do 'Dia Nacional da Música Gospel'

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública, na terça-feira (6), para debater a criação do “Dia Nacional da Música Gospel”. A reunião foi transmitida ao vivo pela plataforma Zoom, TV Câmara e também pelo YouTube.

A programação reuniu nomes conhecidos da música evangélica nacional, e foi presidida pelo deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA), autor do projeto de lei 648, de 2023, que prevê a criação da data comemorativa no calendário oficial brasileiro.

De acordo com a assessoria do deputado Raimundo Santos, a previsão é de a proposição parlamentar ir à plenário para votação no segundo semestre deste ano. Raimundo Santos integra a Frente Parlamentar Evangélica (FPE), e informou que a proposição apresentada quer valorizar o estilo musical e os artistas do segmento.

Dia Nacional da Música Gospel em 9 de junho

A proposta, segundo Santos, é de fixar a data no dia 9 de junho, em homenagem ao dia e mês de nascimento da missionária Frida Maria Strandberg Vingren, a sueca autora de mais de 20 composições da ‘harpa cristã, consideradas clássico nas Assembleias de Deus. Ela era esposa de Gunnar Vingren, cofundador da Assembleia de Deus, em 1911.

Participaram da audiência nomes bastante conhecidos da cena gospel. “A música gospel é atemporal, ela tem o poder de levar esperança, tocar a alma e transformar vidas”, disse a cantora Cristina Mel. Ela parabenizou o deputado pela iniciativa do PL e pela audiência.

Vocalista da banda Discopraise, Clayton O’Lee afirmou: “todos os brasileiros ouvem música gospel, independente da região”. Para ele, a criação da data oficial é “para celebrar o gospel brasileiro é um reconhecimento para aqueles que vieram antes de nós”.

Jedson Aguiar, da Som e Louvor, avaliou que o gospel nacional merece uma data oficial no País. “Espero que esse dia oficial seja o início de um novo tempo, e que o Brasil possa colher frutos”, disse Jedson.

O pastor e maestro Marcos Matos disse que foi influenciado, desde criança pela música gospel, e que a utiliza atualmente como forma de evangelização, inclusive, em casas penais envolvendo as famílias de detentos. “Ela faz a diferença”, garantiu.

Deputado federal Paulo Fernando da Costa (Republicanos-DF), que faz parte da Frente Parlamentar Católica, parabenizou o deputado Raimundo Santos pela iniciativa. Ele apoia a aprovação do projeto de lei para instituir o Dia Nacional da Música Gospel.

Ao final da audiência, todos os participantes cantaram trechos de suas músicas, inclusive Raimundo Santos, que é cantor evangélico desde a infância e atualmente tem cinco discos lançados.