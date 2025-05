Governador da BA é alvo de pedido de impeachment após sugerir levar bolsonaristas 'para a vala'

Um pedido de impeachment do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), foi enviado à Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na terça-feira, 6. O chefe do Executivo estadual sugeriu em evento, na última sexta-feira, 2, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus eleitores poderiam ser todos levados "para a vala".

O governador é acusado de cometer crime de responsabilidade ao "incitar violência política", em requerimento de autoria do deputado estadual Leandro de Jesus (PL).

"A declaração do governador, ao incitar a eliminação de cidadãos com base em suas escolhas políticas, afronta diretamente a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, princípios basilares do ordenamento estadual", diz trecho do pedido. O requerimento ainda afirma que a intimidação de eleitores se trata de um "ataque à cidadania e à soberania popular".

"A retórica empregada, que desumaniza milhões de cidadãos e ameaça a convivência democrática, é incompatível com a dignidade, a honra e o decoro exigidos do chefe do Executivo estadual", complementa o texto.

A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Ivana Bastos (PSD), afirmou que agora deve esperar a análise do órgão. A deputado afirmou que reconhece que Jerônimo Rodrigues "se excedeu" em declaração, mas que fala foi também "mal interpretada".

"Ele se desculpou. Ele se excedeu. Foi uma fala que foi mal interpretada. Todo mundo sabe que o governador Jerônimo é católico. Ele é um homem religioso. Jamais seria essa a sua intenção", disse Ivana, complementando que não teve acesso ao requerimento.

Relembre o caso

O comentário de Jerônimo Rodrigues foi feito durante a cerimônia de inauguração da Escola Estadual Nancy da Rocha Cardoso, localizada em América Dourada, e provocou reações, inclusive, do ex-presidente.

"Tivemos um presidente que sorria daqueles que estavam na pandemia sentindo falta de ar. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazia no pacote. Bota uma 'enchedeira'. Sabe o que é uma 'enchedeira'? Uma retroescavadeira. Bota e leva tudo para vala", afirmou o petista.

No X (antigo Twitter) na segunda-feira, 5, Bolsonaro afirmou que a declaração se trata de discurso de ódio. "Um discurso carregado de ódio, que em qualquer cenário civilizado deveria gerar repúdio imediato e ações institucionais firmes. Mas nada aconteceu", escreveu Bolsonaro.

O deputado federal Sanderson (PL-RS), protocolou uma solicitação à PGR para que Jerônimo Rodrigues seja investigado por incitação ao crime. Para Sanderson, as declarações do governador extrapolam o debate político aceitável, adotando um tom agressivo e ameaçador.

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) também acionou a PGR contra o governador. O parlamentar afirmou que o governador ultrapassou os limites da liberdade de expressão, e as declarações configuram incitação à violência contra um grupo ideológico específico.

Retratação de Jerônimo Rodrigues

Ainda na segunda-feira, Jerônimo Rodrigues se retratou. Durante uma visita às obras de reforma do Teatro Castro Alves, em Salvador, o governador da Bahia afirmou ser contrário a qualquer forma de violência e alegou que suas palavras foram tiradas do contexto.

"Foi descontextualizada (a declaração). Eu apresentei minha inconformação de como o País estava sendo tratado e dei o exemplo da pandemia. Se o termo vala foi pejorativo ou forte, eu peço desculpas", disse o governador.