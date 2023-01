Cantor gospel tem prisão pedida após denúncia de estupro

O Instituto Nacional de Combate à Violência formalizou o pedido de prisão do cantor gospel Lucas Nascimento Azeredo. Uma jovem de 24 anos, que está sendo representada pela entidade, alega ter sido vítima de abusos sexuais cometidos pelo cantor, quando tinha entre 13 e 19 anos, na época em que o artista foi casado com a mãe dela. Lucas Nascimento é filho da também cantora evangélica Rose Nascimento, bastante conhecida no meio golpel.

Em depoimento à polícia, a jovem afirmou que Lucas a chantageava para manter relações sexuais com ela e dizia que, se ela contasse algo para a mãe iria dizer que a enteada era bissexual.

O pedido de prisão foi formalizado nesta quarta-feira (4), na 35ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, no Rio de Janeiro, pelo advogado do instituto.

O termo de declaração da jovem foi protocolado no último dia 30 de dezembro, na mesma delegacia. No documento, a ex-enteada afirma que Rose Nascimento chegou a ligar para a tia dela na tentativa de responsabilizar a adolescente pelas relações sexuais.

Lucas deletou suas redes sociais. Nem ele e nem a mãe se manifestaram sobre a acusação até o momento.

Rose Nascimento é pastora e fundadora, junto com o marido, pastor João Azeredo, da Igreja Evan­gélica Deus do Impossível, no Rio. Ela vendeu milhões de discos no Brasil e possui mais de dois milhões de seguidores no Instagram.