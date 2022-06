Cantor gospel sofre AVC e passa a apresentar distúrbio na fala; relembre sucessos de Sérgio Lopes

O cantor gospel Sérgio Lopes, de 56 anos, está internado em um hospital do Rio de Janeiro, após sofrer um AVC isquêmico. O problema ocorreu na última segunda-feira (27), mas só foi divulgado ontem (29) pelo perfil oficial do artista no Instagram. As informações são do TV Jornal.

De acordo com a esposa do evangélico, Marceli Lopes, o cantor apresenta sequelas do AVC, como distúrbio na fala e falta de movimentos do braço direito e da perna direita. A assessoria de imprensa de Sergio Lopes disse, porém, que ele não corre risco de vida.

“O quadro inspira cuidados sim, mas nada de risco de morte. Sérgio teve um AVC na segunda e foi logo atendido no hospital de Teresópolis, que é ao lado de sua casa. Ele está sendo transferido a nosso pedido para o hospital Instituto do Cérebro”, informou a equipe de comunicação do cantor.

De acordo a nota, o cantor gospel ainda será submetidos a exames mais profundos para melhor definição do quadro de saúde.

