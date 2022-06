Entenda a amizade de Sasha e do marido com 'Sheik'; vínculo iniciou em culto evangélico

A amizade de “milhões” que acabou em golpe. Em um passeio de lancha do ano passado, registrado em vídeo, Francis da Silva, o “Sheik”, e Sasha Meneghel, curtem o no litoral catarinense. O cantor gospel João Figueiredo, marido da modelo, também estava no dia.

A amizade foi iniciada dentro de um culto de uma igreja evangélica, a Bola de Neve. João investiu R$ 50 mil em criptomoedas e Sasha, R$ 800 mil.

De acordo com O Globo, o “Sheik” era sócio de Silas Malafaia em uma empresa chamada AlvoX, que vendia de livros gospel. O Pastor disse que o negócio não tem relação com a moeda virtual.

No vídeo citado, eles estão a bordo de uma lancha Azimut 56, luxo flutuante de 17 metros, e cantam a música Muleque de Vila, do cantor Projota. O dono da embarcação, era Francis, que aparece com uma camisa de malha e um óculos pendurado na blusa. As imagens também foram divulgadas pelo O Globo.

A gravação foi feita em um momento em que a amizade do casal com Francis, antes do golpe de mais de R$ 1 milhão de reais. A afinidade era tanta entre o trio, que meses antes, João havia gravado o videoclipe de sua música de trabalho Nasce o Sol, no estúdio Sounder Records, gravadora na época vinculada ao grupo InterAG, de Sheik.

Neste momento, veio à tona o golpe que o casal sofreu. Eles investiram o valor milionário em criptomoedas. Além deles, vários famosos perderam dinheiro nesse esquema do “Sheik”. Ele, inclusive, já está na mira da Polícia Federal.