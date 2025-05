Parlamentares paraenses defendem anistia na capital federal  

Os deputados federais Éder Mauro (PL/PA) e Joaquim Passarinho (PL/PA) participaram, nesta quarta-feira (7), do ato pela anistia dos presos pelos atos de 8 de Janeiro. A manifestação no centro de Brasília (DF) foi convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que esteve no ato, ao lado de apoiadores e políticos aliados.

Ao final da manifestação, Éder Mauro divulgou nota à imprensa onde enfatizou que "golpe é prender homens e mulheres de bem". "Nenhuma daquelas senhorinhas, vendedores de pipoca ou pais de família que estavam no 8 de Janeiro, meteu a mão nos R$ 90 bilhões da aposentadoria dos nossos velhinhos. E que fique registrado: as 'armas' usadas naquele dia foram um batom, um picolé e uma bíblia. É isso que querem criminalizar? Um povo de fé, trabalho e amor à pátria?", questionou no texto divulgado.

VEJA MAIS

“O Brasil de bem deu o recado nas ruas de Brasília. Milhares de cidadãos caminharam pacificamente exigindo anistia para os presos políticos, vítimas de uma vingança ideológica disfarçada de justiça. Não vamos aceitar calados a tentativa de transformar opositores em criminosos. Supremo no Brasil é o povo!”, encerra a nota divulgada pelo deputado federal do PL/PA.

Ao final da manifestação, o deputado federal Joaquim passarinho gravou um vídeo na frente do Congresso Nacional ressaltando que a manifestação foi pacífica, “pela paz e pela justiça, pelo direito das pessoas e pela liberdade". "O presidente Bolsonaro, mesmo ainda convalescendo, apareceu, fez sua fala e aquelas pessoas que querem o Brasil cada vez mais forte, unido, participaram dessa grande manifestação. Essa é Brasília, a gente trabalha e também se manifesta”, declarou na gravação.

O deputado estadual Rogério Barra (PL/PA) foi outro parlamentar que esteve na manifestação e também divulgou nota com seu posicionamento. “O Brasil de bem deu o recado nas ruas de Brasília. Milhares marcharam em defesa da anistia dos presos políticos, vítimas de uma perseguição travestida de justiça. Não aceitaremos o uso covarde do Judiciário como arma de vingança ideológica”, disse.

O ato foi chamado para concentração a partir das 16h, na antiga Funarte, perto da Torre de TV. O grupo caminhou até próximo do Congresso Nacional e finalizou o protesto antes das 18h.