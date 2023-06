Jessé Aguiar revela que é gay: 'desde meus 12 anos'; confira o vídeo gravado pelo ex-cantor gospel

O cantor Jessé Aguiar publicou em seu Instagram um vídeo com o título: "sim, tenho orgulho de ser GAY". O jovem de 21 anos é ex-cantor gospel e ficou conhecido pela música "Alívio". No vídeo em que assume que é gay, muitos seguidores mandaram mensagens de apoio e o parabenizaram por falar abertamente sobre o assunto, no mês do orgulho LGBTQIA+.

“Oi, pessoal. Meu nome é Jessé, tenho 21 anos de idade e sou gay. Eu acho que isso, pra alguns, vai ser um choque, ou pra outros não (…) Na verdade, não estou aqui pra confirmar boatos, não estou aqui pra afirmar teses, nada disso. Estou aqui, mesmo, pra cumprir e fechar um processo que acho que estou vivendo desde meus 12 anos, quando descobri minha sexualidade”, começou.

Um amigo pastor comentou: "Meu caro... Amo sua vida, suas músicas e isso é o que importa. Sou hetero e isso não me faz melhor, nem diferente, porque continuo sem merecer o amor de Deus... Se eu fosse gay isso TB não me tornaria melhor nem pior, porque continuaria precisando da graça e da misericórdia de Deus! Deixe sempre um lugar em seu coração para o autor da sua vida! o nome Jessse Aguiar está gravado na palma das mãos de Deus! Não tem religião no mundo que pode apagar isso! Então seja sempre sensível a voz do Espírito Santo e pronto! Ele te ajudará a caminhar, Ele te ajudará a tomar decisões! Deus abençoe vc amigo!"

Uma fã respondeu: "Sua música já me curou bastante. Independente da sua sexualidade eu continuo sendo sua fã e que vc seja bastante feliz ". Outro disse: "Obrigada por compartilhar isso".