Líder religioso paraense se apresenta no 'Altas Horas'

O concurso “Altas Promessas”, do “Altas Horas”, exibido pela TV Globo, procura pela nova voz gospel do Brasil. O paraense Eric Fernando foi o representante do Pará, na segunda noite de desafio, que ocorreu neste sábado (26).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Bela Portugal: conheça a paraense que está no The Voice Brasil 2022]]

Na disputa, ele não conseguiu passar para outra etapa. Eric Fernando cantou ‘Ao Único’.

“Que alegria poder participar do ‘Altas Horas’, estou muito feliz, entreguei tudo de melhor do meu coração. Quero parabenizar a todos que participaram, a Tayane e a Barbara. Estou muito feliz por todas as realizações. Não foi uma disputa, foi mais que isso: um propósito por Deus. Muita coisa vai acontecer, está acontecendo. Se alegrem, fique feliz, porque eu estou aqui radiante só de participar já me sinto um vencedor do “Altas Horas’, do quadro ‘Altas promessas’. Muito obrigado”, disse o participante nas suas redes sociais.