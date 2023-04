Caso das joias: Bolsonaro está na PF para depor sobre presentes da Arábia Saudita

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu à sede da Polícia Federal em Brasília nesta quarta-feira (4) para prestar depoimento sobre o recebimento de três conjuntos de joias como presente do governo da Arábia Saudita a ele e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O depoimento estava agendado para as 14h30 e outras oito pessoas também seriam ouvidas simultaneamente, incluindo o ex-assessor especial Marcelo Camara e o ex-chefe da Receita Federal Julio Cesar Vieira.

VEJA MAIS

Por causa da presença do ex-presidente, a segurança em torno do prédio foi reforçada e o estacionamento público no local foi isolado. Além do depoimento de Bolsonaro, também estava previsto para a mesma data e local o depoimento de Mauro Cid Barbosa, ajudante de ordens de Bolsonaro, que intermediou a tentativa de liberação das joias na alfândega.