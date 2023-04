Ex-presidente Bolsonaro deve depor hoje sobre entrada ilegal de joias no Brasil

Está previsto para as 14h30 desta quarta-feira (5), o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre os três conjuntos de joias dados de presente pelo governo da Arábia Saudita a ele e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e que entraram ilegalmente no Brasil. De volta ao país depois de três meses nos Estados Unidos, ele foi intimado a dar esclarecimentos à PF na semana passada. O depoimento será em Brasília.

Outras nove pessoas também devem ser ouvidas simultaneamente, entre elas dois auxiliares próximos ao ex-presidente – o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o ex-assessor especial Marcelo Camara – e o ex-chefe da Receita Julio Cesar Vieira.

A Polícia Federal apura se houve crime de peculato por parte do ex-presidente ao tentar ficar com as joias, em especial um conjunto, avaliado em R$ 16 milhões, que foi retido pela Receita Federal em outubro de 2021. Nesses casos, a pena varia de 2 a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa.