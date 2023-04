Carla Zambelli é condenada a pagar R$ 20 mil para Manuela D'Ávila por montagem: 'esquerda genocida'

Desembargadores da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinaram que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pague R$ 20 mil à ex-deputada Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) como indenização pro dano moral. A decisão, tomada nesta quinta-feira (13), envolve uma postagem feita por Zambelli em 2022, nas redes sociais, na qual Manuela aparece em uma montagem ao lado das deputadas federais Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Talíria Petrone (PSOL-RJ), com chifres e olhos vermelhos. Na publicação, feita após as três parlamentares por comemorarem a descriminalização do aborto na Colômbia, elas são associadas à "esquerda genocida".

"Restou demonstrada a conduta ilícita da ré na medida em que ultrapassou do seu direito à expressão e à livre manifestação, configurando excesso e causando danos e prejuízos imateriais à autora", declarou o desembargador Túlio de Oliveira Martins, relator do processo.

VEJA MAIS

Manuela ajuizou sua ação em uma vara cível de Porto Alegre, cidade onde mora.

"A indenização não paga (nem apaga) o que eu e minha família vivemos juntos nos últimos anos. Não apaga a violência, as ameaças, as consequências reais na minha saúde física e mental por sofrer esses ataques misóginos virtuais. Mas, de algum modo, faz justiça", escreveu.