Cappelli ri em audiência com Dino e Randolfe brinca: 'pago açaí do grosso pra quem adivinhar'

O senador Randolfe Rodrigues (Rede), do Amapá, publicou em suas redes sociais uma foto dele e do Secretário Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública rindo durante a audiência realizada no Senado, na terça-feira (9), com a presença do ministro da Justiça Flávio Dino, para discutir estratégias do governo federal na área da segurança pública.

"Pago um açaí do grosso pra quem adivinhar que momento foi esse da audiência com o ministro @FlavioDino", escreveu Randolfe.

Nos comentários, seguidores sugeriram que o motivo da risada foi a resposta de Dino ao senador Marcos do Val (Podemos-ES), que é fundador de um curso que diz já ter treinado agentes do órgão e outras corporações, como Nasa, FBI e Navy Seals (Força de Operações Especiais da Marinha dos EUA).

Durante a reunião, do Val acusou o ministro de omissão durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro e ataques às sedes dos três poderes, em Brasilia. Em resposta, Dino disse "Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece? Capitão América, Homem-Aranha?".