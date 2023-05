38 senadores podem visitar Torres na prisão, mas Flávio Bolsonaro e Marcos Do Val são barrados

Preso desde o dia 14 de janeiro, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres pode receber a visita de 38 senadores da República. Os nomes foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Porém, os senadores Flávio Bolsonaro (PL/SP) e de Marcos do Val (Podemos/ES) foram barrados por Maraes por estarem na lista de investigados em inquéritos no Suprema Corte.

Torres foi detido por suspeita de conivência ou omissão diante dos atos antidemocráticos cometidos contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, quando era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

Moraes autorizou visitas sem acompanhantes e em grupos de, no máximo, cinco pessoas. Ele proibiu a entrada de celulares, assim como a entrega de qualquer mensagem ao ex-secretário.