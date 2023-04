Barroso nega pedido de liberdade de Anderson Torres, que está preso desde 14 de janeiro

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-ministro de Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, que está preso desde o dia 14 de janeiro deste ano. Com isso, a prisão preventiva de Torres, que também foi secretário de Segurança do Distrito Federal, está mantida.

Barroso observou, na decisão, que o STF já tem uma jurisprudência consolidada no sentido da inadequação do habeas corpus para impugnar ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal. "Nessas condições […] não há alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita”, diz Barroso.

VEJA MAIS

A decisão foi publicada nesta sexta-feira (28).

Em nota, os advogados de disseram respeitar a decisão, mas que “diante da piora significativa do quadro clínico” do ex-ministro, apresentação recurso.