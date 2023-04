laudo psquiátrico aponta piora do quadro psicológico de anderson torres

O estado psicológico do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres tem se agravado desde a última sexta-feira (21), quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve sua prisão preventiva. Torres está detido desde o dia 14 de janeiro por suposta omissão a respeito dos atos criminosos no dia 8 do mesmo mês.

VEJA MAIS

A situação da saúde mental de Torres está sendo acompanhada por uma psiquiatra e o laudo será enviado ao STF na tentativa de convencer a Justiça a revogar a prisão preventiva. Na próxima segunda-feira (24), Torres deve ser ouvido sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizada durante o segundo turno das eleições, ocasião em que era chefe das forças de segurança nacionais.

Segundo o relatório divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, há discrepância entre o número de operações da PRF no Nordeste, reduto eleitoral de Lula, com o do restante do país. Na decisão de Moraes, ele afirmou que fatos novos podem ligar Torres a essas tentativas de atrapalhar a votação no segundo turno. Além disso, o magistrado do STF também citou a minuta golpista na casa do ex-ministro.

“Depoimentos de testemunhas e a apreensão de documentos apontam fortes indícios da participação do requerente na elaboração de uma suposta minuta golpista e em uma operação golpista da Polícia Rodoviária Federal para tentar subverter a legítima participação popular no segundo turno das eleições presidenciais de 2022”, considerou Moraes.

A defesa de Torres alega que a prisão preventiva é desnecessária e que ele tem colaborado com as investigações. Entretanto, a Justiça tem mantido sua detenção em virtude das suspeitas que recaem sobre ele.