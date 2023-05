Senadores aliados a Bolsonaro visitam Anderson Torres na cadeia

Um grupo de senadores aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro visitou ex-ministro da Justiça Anderson Torres na prisão neste sábado (6). Eduardo Gomes, Rogério Marinho, Magno Malta, Jorge Seif, todos do PL, e Márcio Bittar, do União Brasil, estiveram presentes. Outra visita de senadores está programada para o domingo. Magno Malta usou suas redes sociais para falar sobre o encontro, dizendo que Torres está "muito fragilizado emocionalmente".

A visita foi permitida pelo STF, que autorizou um total de 38 senadores a visitar Torres. Dentre eles, Tereza Cristina, Ciro Nogueira, Damares Alves, Hamilton Mourão e Sérgio Moro. No entanto, Flávio Bolsonaro e Marcos do Val foram impedidos de visitar o ex-ministro devido a conexões com investigações nas quais estão envolvidos, segundo avaliação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Flávio Bolsonaro reclamou da decisão.

Torres permanecerá preso no batalhão da PM em Brasília e não será transferido para um hospital, mesmo com sua defesa pedindo a transferência para um hospital penitenciário devido a crises de ansiedade e uso de remédios. Ele está preso desde o dia 14 de janeiro sob suspeita de conivência e omissão diante dos ataques aos prédios dos Três Poderes em Brasília.

Rogério Marinho, também presente na visita, usou sua conta no Twitter para dizer que "a libertação de Anderson é um ato de justiça e de humanidade".