'Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores', diz Dino a Marcos do Val no Senado; veja o vídeo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participa, nesta terça-feira (9), de uma audiência da Comissão de Segurança Pública do Senado para detalhar a agenda estratégica do governo federal nessa área nos próximos anos. Em meio aos debates, ao responder a um questionamento do senador Marcos do Val (Podemos-ES), Dino arrancou risos de parlamentares ironizando o fato do senador dizer reiteradamente ser membro da Swat, unidade especial da polícia dos Estados Unidos.

"Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece? Capitão América, Homem-Aranha?", declarou o ministro. O senador é fundador de um curso que diz já ter treinado agentes do órgão e outras corporações, como Nasa, FBI e Navy Seals (Força de Operações Especiais da Marinha dos EUA).

Do Val acusou Flávio Dino de omissão durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. "Espero que o ministro seja afastado e, se possível até preso, como o ministro André Mendonça... quer dizer, do Anderson Torres, que nem no Brasil estava", disse Do Val, confundindo o ministro do STF com o ex-ministro da Justiça que foi preso no dia 14 de janeiro. Torres estava no cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal durante os ataques às sedes dos três poderes e acabou detido por suspeita de omissão durante os atos.

"Essas construções mentais que o senhor faz são muito singulares e realmente não têm suporte na realidade", respondeu Dino ao senador.

Durante os debates na comissão, o ministro também respondeu ao senador Sergio Moro (União-PR), afirmando que foi juiz e nunca fez "conluio com o Ministério Público".

"Nunca tive sentença anulada. Por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso", declarou.