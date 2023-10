Após visita à Basílica Santuário, Bolsonaro janta na casa de Éder Mauro 

Após uma visita à Basílica Santuário de Nazaré, com direito a discurso para apoiadores na Praça Santuário, em Belém, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um jantar na casa do deputado federal Éder Mauro (PL/PA), que fica no condomínio Montenegro Boulevard, no bairro Parque Verde.

O jantar reuniu outros políticos aliados e ainda contou com a presença de um grupo de apoiadores que foi para porta da residência do deputado saudar o ex-presidente.

Jair Bolsonaro chegou a Belém nesta sexta-feira (20) para uma agenda de compromissos ao lado da mulher, Michelle Bolsonaro, que também participará de uma reunião com o PL Mulher. O casal teve agendas separadas.

Michelle teve reuniões mais reservadas, enquanto Bolsonaro almoçou em uma churrascaria, de onde seguiu para a Praça Santuário, onde vários apoiadores já o esperavam.