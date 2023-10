Bolsonaro chega para a visita à Basílica Santuário de Nazaré

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre agenda do partido em Belém, nesta sexta-feira (20), chegou ao local da visita à Basílica de Nazaré por volta das 18h. No local, ele foi recebido por centenas de apoiadores, que estavam esperando por ele na Praça Santuário desde as 16h.

Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

Bolsonaro veio a Belém com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, onde participam de agenda do PL. Eles chegaram pela manhã e foram recepcionados por centenas de simpatizantes no Aeroporto Internacional de Belém.