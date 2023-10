Confira os detalhes da chegada de Jair e Michelle Bolsonaro a Belém

A chegada de Jair e Michelle Bolsonaro à capital paraense, onde cumprem agenda do PL, foi acompanhada por centenas de pessoas na manhã desta sexta-feira (20), no Aeroporto Internacional de Belém. O ex-presidente e sua esposa desembarcaram separadamente por volta das 11h. Jair Bolsonaro foi o primeiro a surgir na área de desembarque, onde os apoiadores o aguardavam a entoar cantos em homenagem ao ex-presidente e em tom de críticas ao atual governo de Luís Inácio Lula da Silva.

Por volta das 7h30 os primeiros bolsonaristas começaram a chegar e se concentrar na área externa do aeroporto, muitos vestidos com a camisa da seleção brasileira de futebol, que se tornou um símbolo do grupo durante as últimas eleições, mas também com bandeiras de Israel, país que o movimento declara apoio político e espiritual. Alguns parlamentares, entre os quais os deputados federais Eder Mauro, Joaquim Passarinho e Caveira, além dos deputados estaduais Toni Cunha e Neil, estiveram à espera do ex-presidente no saguão do aeroporto.

“O que está se vendo hoje é o amor que o nosso povo do Pará tem pelo presidente Jair Bolsonaro, nosso verdadeiro presidente. Toda vez que ele vem aqui fica impressionado com esse abraço forte que nosso povo dá nele. Os corruptos tremem”, disse Eder Mauro, principal articulador durante a estadia dos Bolsonaro na capital paraense.

Ex-presidente desembarcou sozinho. Michelle saiu por outra área, longe dos apoiadores (Thiago Gomes)

Segundo estimativa da Polícia Militar, cerca de 500 pessoas estiveram presentes para receber o ex-presidente no aeroporto. Bolsonaro, que precisou contratar uma equipe de segurança privada, saiu do local e discursou num palanque improvisado sobre um veículo de som que o aguardava no lado externo. Apesar da decisão do TSE, que em junho o tornou inelegível por oito anos, Jair falou como quem tem pretensões de voltar a ocupar o cargo de presidente do Brasil.

“Eu poderia estar lá fora, mas escolhi ficar aqui ao lado do meu povo. Vamos juntos, a caminhada é longa, muita coisa ainda vai acontecer, é preciso que o Brasil volte ao caminho do bem, da honestidade e da verdade”, disse, sendo ovacionado pelos apoiadores.

Em seguida, o ex-presidente participou de uma mini-carreata até uma churrascaria localizada na avenida Augusto Montenegro, onde almoçou com correligionários. Michelle Bolsonaro, que veio no mesmo voo, mas desembarcou por outro lado, não acompanhou Jair, indo direto para o hotel onde se hospedaram. Ao chegar no hotel, Michelle ganhou presentes regionais e publicou um vídeo em suas redes sociais, onde surge dançando o hit 'Voando pro Pará", da banda Calypso.

No restaurante, dezenas de apioiadores o aguardavam horas antes de sua chegada. As reservas de mesas já estavam esgotadas há dias. Bolsonaro e seus apoiadores almoçaram por cerca de uma hora no local, sob os olhos atentos dos clientes, muitos que deixaram de comer para garantir o registro do ex-presidente, que atendeu a todos solicitamente. No final da tarde Jair Bolsonaro foi até a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, onde também encontrou apoiadores e conversou com o público presente.

Hoje, Michelle participa do evento ‘Encontro do PL Mulher no Pará’, em Belém, realizado numa casa de eventos no bairro do Parque Verde. Este é o 10º encontro que Michelle Bolsonaro organiza em todo o país com o objetivo de “preparar as mulheres para as eleições de 2024”.

Organizadores esperavam mais pessoas (Carmen Helena)