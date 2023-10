Jair Bolsonaro ganha camisas de Remo e Paysandu em Belém

Em visita a Belém, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu presentes e, entre eles, as camisas de Paysandu e Remo. Do Papão, o presente foi dado pelo deputado estadual, Rogério Barra (PL), que é bicolor e sempre compartilha imagens de jogos do Paysandu. A camisa do Leão Azulino foi dada por um torcedor anônimo.

Whatsapp: receba todas as notícias do Remo no seu celular

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

VEJA MAIS

Jair Bolsonaro está em Belém para cumprir uma agenda do Partido Liberal (PL). O ex-presidente e sua esposa desembarcaram separadamente por volta das 11h desta sexta-feira (20), no Aeroporto Internacional de Belém.