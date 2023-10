Bolsonaro na Praça Santuário: 'o que nos move é a fé, a crença em nosso Deus e todos vocês'

Em Belém, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou rapidamente, na Praça Santuário, no início da noite desta sexta-feira (20). Ele afirmou que entregou o país em 2022 melhor do que recebeu em 2019, e acredita que o povo está ao lado dele.

"O presidente da República tem que ter o povo do seu lado, vocês estão do nosso lado. Pode ter certeza brevemente o país voltará a sua normalidade. Somos um país de Deus, pátria, família e liberdade", disse Bolsonaro de cima de um carro com auto-falante, e ao lado de correligionários do PL, como o deputado federal Éder Mauro.

O ex-presidente usou slogans do governo dele, agradeceu o convite de vir ao Pará, feito por Eder Mauro, e disse que virá em outras oportunidades, novamente. "Somos um país. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Esse sonho foi interrompido, todo o Brasil foi muito melhor daquele que recebi em 2019, temos um sonho, temos esperança, vamos lutar por tudo isso aí.

"Quero agradecer aqui ao Éder Mauro e a sua comitiva pelo convite que fez a mim para retornar ao Pará lá atrás. Por vários momentos juntamente com ele estive aqui, é uma sensação redobrada e no Círio de Nazaré por mais de duas vezes. Outras vezes nos faremos presentes também porque o que nos move é a fé, é a crença, acreditar em nosso Deus e a todos vocês aqui de Belém do Pará, muito obrigado mais uma vez", encerrrou.