Após fala de Lula sobre escravidão, assessoria tem reforço e Silvio de Almeida se posiciona

A partir desta quinta-feira, 20, a equipe responsável pela elaboração dos discursos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contará com um reforço. A assessora de imprensa da primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, passará a colaborar com a preparação e redação das falas públicas do presidente no gabinete.

A mudança ocorre um dia após Lula agradecer a África "por tudo o que foi produzido pelos 350 anos de escravidão". Durante sua visita a Cabo Verde, ao lado do presidente do país, José Maria Neves, o presidente brasileiro enfatizou a importância da relação com o continente africano, destacando a formação da cultura e do povo brasileiro a partir da miscigenação entre índios, negros e europeus, além de expressar que o Brasil tem uma dívida a ser paga à África.

Cristina Charão, que atuava como assessora de comunicação da primeira-dama desde o início da gestão, passa a integrar a equipe de elaboração de discursos e declarações do presidente em eventos, cerimônias, inaugurações e encontros políticos. A assessoria do presidente negou que a mudança tenha relação com o episódio ou que tenha sido realizada para evitar futuras gafes por parte de Lula.

Sobre a declaração polêmica de Lula, a assessoria afirmou que o sentido da fala é compreensível para aqueles que não interpretam com má vontade. Segundo a nota, "o sentido da fala é de compreensão simples para quem não tiver má vontade. Significa que o Brasil tem uma DÍVIDA com a África de gratidão por tudo que o país teve produzido aqui e toda a herança social, cultural e na formação do povo brasileiro. O presidente já falou várias vezes sobre esse tema e tem um longo histórico de ações pela igualdade racial e pela aproximação das relações do Brasil com a África, sendo muito querido no continente, como falou o próprio presidente de Cabo Verde na ocasião".

Ministro avalia fala: "Brasil tem uma dívida com África"

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, defendeu o presidente. "O que o presidente Lula disse foi: 'o Brasil tem uma dívida com África e ela tem que ser paga'. E por isso, o Presidente tem insistido - e já falei com ele sobre isso - é que a agenda de direitos humanos com África envolve o chamado direito ao desenvolvimento", argumentou .