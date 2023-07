Homenagem: Lula entrega medalha Santos Dumont a Alckmin e mais oito ministros

Durante a cerimônia em homenagem aos 150 anos de Santos Dumont, inventor brasileiro considerado o "pai da aviação", o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez a entrega da Medalha Mérito Santos Dumont ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), oito ministros e ao cardeal de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, nesta quinta-feira (20). O evento foi realizado na Base Aérea de Brasília pela Força Aérea Brasileira.

VEJA MAIS:

O chefe do Executivo brasileiro chegou ao local por volta de 10h30, sem a presença da primeira-dama, Janja Lula da Silva. O presidente não discursou. Assistiu a um teatro em seis atos que contou a história e a trajetória profissional de Santos Dumont, o inventor do 14 Bis.

A Força Aérea diz que o reconhecimento é entregue a civis e militares "com qualidades, valores ou destacados serviços prestados à Aeronáutica". O comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, também fez a entrega das medalhas.

Veja quem recebeu a homenagem, além de Alckmin:

Jorge Messias - advogado-geral da União

Vinícius Marques - Controladoria-Geral da União

Rui Costa - Casa Civil

Márcio França - Portos e Aeroportos

Camilo Santana - Educação

Nísia Trindade - Saúde

Simone Tebet - Planejamento e Orçamento

Márcio Macêdo - Secretaria Geral da Presidência

Foram expostas no local réplicas do 14 Bis e do Demoiselle, aeronaves criadas por Santos Dumont, além dos aviões da FAB, como o F-39 Gripen e FAB C-95 Bandeirante.

Além dos ministros agraciados, participaram da cerimônia os chefes das Pastas de Defesa, José Múcio; de Turismo, Celso Sabino; de Cidades, Jader Filho; da Pesca, André de Paula; e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Marcos Antonio Amaro dos Santos.

Os comandantes do Exército, general Tomás Paiva, e da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, também participaram do evento. Estiveram presentes ainda os embaixadores do Paraguai no Brasil, Juan Angel Delgadillo, e do Peru, Rómulo Acurio, e comandantes de Forças Armadas de países da América do Sul e de Portugal.