Presidente Lula sanciona novo Programa de Aquisição de Alimentos e defende investimentos em política

Nesta quinta-feira (20), o presidente Lula sancionou o novo Programa de Aquisição de Alimentos, rebatendo críticas sobre os gastos com políticas públicas do governo. A lei estabelece que, sempre que possível, no mínimo 30% das compras públicas de alimentos devem ser provenientes de agricultores familiares e suas organizações. Além disso, determina que 30% do valor destinado aos alimentos do Cozinha Solidária seja direcionado aos pequenos agricultores.

Uma das principais mudanças do programa é o aumento do valor individual de comercialização pelos produtores familiares, passando de R$ 12 mil para R$ 15 mil, nas modalidades Doação Simultânea, Formação de Estoques e Compra Direta.

Lula se defende críticas sobre gastos

Em meio a críticas sobre os gastos do governo, o presidente Lula defendeu que o que alguns consideram gastos são, na verdade, investimentos que resultam em melhorias na qualidade de vida das pessoas. Para ele, investir na área da saúde, educação e outras políticas públicas é essencial para garantir o bem-estar da população.

Lula enfatizou que o governo está investindo na qualidade da alimentação do povo brasileiro, assegurando o acesso a alimentos nutritivos e suficientes para todos, principalmente as crianças, evitando a fome e suas consequências. Além disso, ressaltou o impacto positivo do investimento nos produtores rurais, que muitas vezes enfrentam dificuldades para comercializar seus produtos.

Para o presidente, o verdadeiro gasto ocorre quando não há retorno significativo para a sociedade. Nesse sentido, ele destacou que investir em políticas públicas que visam melhorar a qualidade de vida, a educação, a saúde e o transporte é fundamental para promover o desenvolvimento do país, ao contrário de gastos em armas e guerras, que geram destruição e morte.