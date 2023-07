'Tirando a Saúde, está tudo em aberto', diz Alexandre Padilha sobre possíveis mudanças

Torcida no trabalho

Além de repartições, empresas terão folgas em jogos da seleção feminina. Mas pesquisa diz que, para 70%, o trabalho não vai parar.





Seleção em Belém

A CBF fez ontem uma nova inspeção no Mangueirão. A meta é avaliar se o estádio pode sediar eliminatórias à Copa de 2026.

Alexandre Padilha (J. Bosco)

"Tirando a Saúde, está tudo em aberto"

ALEXANDRE PADILHA, ministro das Relações Institucionais do governo Lula, a alguns interlocutores, após reuniões no Palácio do Planalto na terça (18). Padilha se referia a possíveis mudanças na Esplanada dos Ministérios.

ATERRO

PRORROGAÇÃO

Fontes da coluna informam que aumentaram, nos últimos dias, as chances de ampliar o prazo para fechamento do aterro sanitário de Marituba. Embora a empresa responsável pelo empreendimento não se manifeste oficialmente, as informações são de que as negociações avançaram e o prazo, que deveria ser encerrado dia 31 de agosto, poderá ser prorrogado por mais 18 meses, ou seja, um ano e meio. Enquanto isso, continua em andamento o processo licitatório para escolha da próxima companhia responsável pela gestão dos resíduos de Belém, Ananindeua e Marituba. As propostas serão abertas no dia 31 de julho, apenas um mês antes da data limite para funcionamento do atual aterro. Caso a prorrogação não se concretize, a Prefeitura de Belém acena com a possibilidade de reativar uma célula de tratamentos e rejeitos no antigo lixão do Aurá. Uma consultoria foi contratada para avaliar essa possibilidade.

DIPLOMACIA

RELAÇÕES

A vice-embaixadora do Reino dos Países Baixos, ministra Afke Mulder, esteve em Belém para conhecer programas do Pará na área ambiental e discutir parcerias, além de tratar dos preparativos para a Cúpula da Amazônia, que será realizada em agosto na capital. Ela diz que o plano é intensificar a cooperação entre os Países Baixos e o Pará no âmbito de bioeconomia e rastreabilidade nas cadeias de valor. Mulder veio ao Estado acompanhada da Segunda Secretária de Assuntos Econômicos e Diplomacia Climática da Embaixada do Reino dos Países Baixos, Nathalie Gonçalves Aurélio.

ÓPERA

FESTIVAL

Foi confirmada para setembro deste ano a realização da próxima edição do Festival de Ópera do Pará. E os preparativos para a principal montagem, “Lucia di Lammermoor”, de Gaetano Donizetti, já estão a pleno vapor. A produção ficará por conta do figurinista Fernando Leite.



REFERÊNCIA



A história original é ambientada na Escócia, no final do século XVII. A versão paraense é adaptada para o século XIX, com um figurino que reflete a estética e a moda da época. O festival de ópera paraense, que chega à 22ª edição este ano, é considerado um dos mais importantes do País, especialmente por ser, juntamente com o de Manaus, no Amazonas, um dos únicos eventos do gênero realizados no Brasil de forma constante.

CULTURA

MERCADO



O Ministério da Cultura vai realizar de 8 a 12 de novembro de 2023, em Belém, a 3ª Edição do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR).



NEGÓCIOS



Trata-se de um mega evento que inclui rodadas de negócios, atividades de networking, conferências, mesas de debate e atividades culturais. Para compor a delegação comercial brasileira, o MinC vai investir R$ 1,1 milhão no edital, que irá trazer ao Estado 260 empreendedores culturais e criativos. As inscrições para a seleção começaram ontem e seguem até 17 de agosto, na Plataforma Mapas da Cultura. Podem concorrer empreendedores atuantes nos setores de artesanato, audiovisual e animação, circo, dança, design, editorial, hip hop, jogos eletrônicos, moda, museus e patrimônio, música, teatro e áreas técnicas relacionadas à economia criativa.

FLORESTAL

CONCESSÃO



A Comissão Estadual de Florestas, formada por representantes de 21 instituições, incluindo o poder público, recebeu esta semana do Ideflor-Bio o Plano Anual de Outorga Florestal 2023. O documento, previsto na Lei de Gestão de Florestas Públicas, descreve todas as áreas públicas do Pará com potencial para realização de concessão florestal durante o ano. Em 2022, por exemplo, o valor total arrecadado por meio desses contratos chegou a R$ 5,6 milhões, com recursos divididos entre o Ideflor-Bio (30%), os municípios com áreas de florestas públicas (30%) e programas e projetos do instituto (40%).

MADEIRA

EXPORTAÇÕES



A Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex) fechou balanço das exportações do primeiro semestre de 2023: houve queda de 39% no valor, apesar do crescimento de 7,5% na quantidade exportada, em comparação ao mesmo período de 2022. No total, o Pará movimentou US$ 133 milhões em vendas internacionais de madeira, com uma produção de quase 150 mil toneladas. Estados Unidos e União Europeia foram os principais parceiros comerciais nos primeiros seis meses do ano, concentrando mais de 75% desse comércio.

EM POUCAS LINHAS

► O grande número de eventos marcados para Belém a partir de agosto fez explodir a procura por acomodações na cidade. Além de hotéis, muitos interessados em vir à capital paraense nos próximos meses têm procurado também apartamentos mobiliados para aluguel por temporada, o que tem feito os preços subirem. Em agosto, além da reunião de cúpula dos países Amazônicos, Belém vai sediar a primeira edição da Bienal das Amazônias, reunindo mais de 120 artistas e deve atrair, para a cidade, nomes importantes do mercado de arte.



► Cinéfilos de Belém têm reclamado de um fenômeno cada vez mais comum: a falta de salas exibindo filmes legendados. Quando disponíveis, as versões com legenda são empurradas para as últimas sessões, após as 21h.



► A Comissão Interna de Elegibilidade da Companhia das Docas do Pará (CDP) aprovou Jardel Rodrigues da Silva para a presidência. Agora, o nome vai para o Conselho de Administração (Consad). Atualmente, Jardel é assessor do presidente da Alepa, o deputado Francisco Melo, o Chicão (MDB).



► A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicou edital de leilão público, do tipo maior lance ofertado, para alienação de 103 veículos em condições de recuperação e sucata, oriundos de órgãos do Poder Executivo do Estado. O leilão será realizado no dia 9 de agosto, em formato virtual, e disponibilizará lances para carros, vans, motos, caminhonetes, caminhões e motores de popa. Os interessados poderão visitar os lotes, como são chamados cada bem leiloado, no pátio do Km 01 da Alça Viária, nº 888, em Marituba, nos dias 7 e 8 de agosto.



► A governadora do Pará em exercício, Hana Ghassan, visita hoje o município onde fará a entrega de cheques do programa de habitação do governo do Estado, o Sua Casa. O valor concedido pelo programa é de até R$ 21 mil.