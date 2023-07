Lula afirma que Brasil é grato à África pelo 'que foi produzido durante 350 anos de escravidão'

Durante visita a Cabo Verde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou sua gratidão à África pelo legado cultural deixado pelos 350 anos de escravidão no Brasil. Acompanhado pelo presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, Lula reforçou seu compromisso em estreitar a relação com o continente africano.

“Quero recuperar a relação com o continente africano porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano. Nossa cultura, cor e tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. Temos profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão em nosso país”, disse Lula ao ressaltar que o Brasil pretende compensar o continente que é berço da humanidade.

Lula enfatizou que os brasileiros são formados pelo povo africano, destacando a miscigenação entre índios, negros e europeus como responsável pela cultura, cor e tamanho do povo brasileiro. O presidente reconhece a dívida histórica do Brasil com os países africanos em função da escravidão, e ressaltou que uma forma de pagamento possível é investir em tecnologia, formação e auxiliar no desenvolvimento industrial e agrícola da África.

Abertura de embaixadas em países africanos

Além disso, Lula mencionou o desejo de abrir embaixadas do Brasil em países africanos que ainda não contam com representação diplomática de seu País. Segundo ele, o Brasil possui potencial para colaborar com o continente em diversas atividades.

Em relação à situação política do Brasil, o presidente apontou que o país esteve afastado do cenário mundial nos últimos anos, mas que a democracia foi restaurada. Ele reforçou que os responsáveis pela tentativa de golpe em 8 de janeiro serão responsabilizados.

Juntamente com Lula, o presidente de Cabo Verde, Maria Neves, elogiou a liderança do brasileiro e enfatizou a importância de líderes visionários e transformadores para enfrentar os desafios globais. Neves também expressou o desejo de visitar o Brasil.

Antes de retornar ao Brasil, Lula participou da 3ª Reunião de Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e União Europeia (UE) em Bruxelas, na Bélgica. Em seu trajeto de volta, o presidente fez uma parada em Cabo Verde para o encontro com o presidente do país africano, com previsão de retorno a Brasília ao final do dia.