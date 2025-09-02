Apoiadores de Bolsonaro no Pará impulsionam tag #BolsonaroFree ao se manifestar durante julgamento

O início do julgamento de Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados pela Procuradoria-geral da República de tentativa de golpe de estado tem movimentado as redes sociais na manhã desta terça-feira (2/9). No Pará, apoiadores do ex-presidente manifestaram apoio ao político do Partido Liberal (PL), criticaram o julgamento do processo pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e questionaram a atuação do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação.

Alguns parlamentares também fizeram publicações nas redes sociais com a tag #BolsonaroFree, que tem sido usada por bolsonaristas, entre eles o deputado federal Joaquim Passarinho (PL). Ele publicou em seu perfil no Instagram uma foto com o ex-presidente. Na legenda, afirmou que o julgamento “não é por corrupção, não é por roubo, não é por enriquecer às custas do povo”. Para Passarinho, trata-se de um julgamento político. “Acusando de “golpe” quem nunca pegou em arma contra o povo e que segue sendo um dos favoritos para 2026. O Brasil não aguenta mais esse jogo de dois pesos e duas medidas. #bolsonarofree

#Democracia #Justiça #Eleições2026”, escreveu.

Quem também utilizou as redes sociais para manifestar, mais uma vez, apoio ao ex-presidente, foi o deputado federal Éder Mauro (PL). “VERGONHA! Armaram um processo cheio de ilegalidades pra condenar um inocente: Jair Bolsonaro. Isso não é justiça, é perseguição! O povo não vai se calar! #FechadoComBolsonaro #DitaduraDaToga #FreeBolsonaro”, disse Mauro. O texto foi publicado com uma foto em que o parlamentar paraense aparece ao lado de Bolsonaro, durante uma visita ao ex-presidente no hospital.

O senador Zequinha Marinho (Podemos) questionou a atuação de Alexandre de Moraes, sugerindo que o ministro fez papel de “acusador e julgador” no processo. “Hoje é Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer brasileiro", escreveu. "Quando um ministro acumula o papel de acusador e julgador, o risco vai muito além de um ex-presidente: ameaça diretamente os direitos, as liberdades e as garantias de todos nós”, continuou.

Já o deputado federal Delegado Caveira compartilhou um vídeo de apoio ao ex-presidente, usando a tag #BolsonaroFree.