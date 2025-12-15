Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Tarcísio lança seu secretário de Agricultura e Abastecimento à Câmara dos Deputados

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou o governo federal e afirmou que sua gestão junto aos demais Poderes no Estado é um "exemplo" para o País. Durante evento de anúncios de regularização fundiária no Palácio dos Bandeirantes nesta segunda-feira, 15, Tarcísio lançou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, à Câmara dos Deputados.

"A gente dá um exemplo para o Brasil, porque aqui o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário trabalham juntos. Não brigam, não têm disputa, não têm nada disso", disse Tarcísio. "Pelo contrário: está todo mundo olhando para o interesse do cidadão. Então, a gente dá um exemplo do que é institucionalidade."

O comentário foi feito três dias após Tarcísio afirmar, diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na primeira fila, que o Brasil vive uma "polarização acirrada" e que "precisa virar essa chave".

Recentemente, houve uma série de conflitos em nível federal entre os Poderes. O Supremo Tribunal Federal (STF) deu uma resposta à decisão da Câmara dos Deputados de manter o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), determinando a perda imediata do mandato. Pouco tempo atrás, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), romperam com o governo Lula após críticas da base e desavenças a respeito da escolha da indicação do nome do novo ministro do STF.

O governador afirmou que foi preciso enfrentar "debates estruturais", como o financiamento de políticas públicas, a desvinculação de receitas e a reforma administrativa, temas que, segundo ele, mais cedo ou mais tarde também terão de ser enfrentados pelo governo federal e pelo Congresso, em Brasília.

Tarcísio também aproveitou o momento para exaltar o agronegócio em meio às críticas ao governo federal. "Eles têm que lidar com juro alto porque, quando o governo gasta mais, o juro sobe. Eles têm que lidar com a falta de planejamento, porque, a essa altura do campeonato, o Brasil ainda não tem uma lógica, uma métrica clara de plano de trabalho", disse o governador, num questionamento sobre a necessidade de se debater o Plano Safra todos os anos.

Anúncios

O chefe do Executivo paulista também saudou o futuro secretário da Agricultura e Abastecimento e ex-presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no governo Jair Bolsonaro (PL), Geraldo Melo Filho. Nesta segunda, ocorreu o último evento de Guilherme Piai como titular. Pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos, partido de Tarcísio, Piai homenageou Bolsonaro em sua fala.

Conforme antecipou o Estadão, Piai consultou a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP), e o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (Republicanos-PR), antes de sugerir o nome de seu sucessor na pasta.

"Se hoje eu estive secretário de Agricultura, foi porque lá atrás o presidente Bolsonaro acreditou no projeto do Tarcísio Gomes de Freitas, que hoje é a maior revelação da política brasileira", disse Piai. "Isso que o presidente enfrenta, de tanta perseguição, de tanta injustiça. Quero dizer algo do fundo do meu coração: eu e meu pai oramos todos os dias por dias melhores para o senhor presidente e para a sua família."

Ele não é o único a deixar o secretariado de Tarcísio com vistas às eleições. O deputado federal Guilherme Derrite (PP) deixou a pasta de Segurança Pública. Já os secretários de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab; de Casa Civil, Arthur Lima; e Esportes, coronel Helena Reis, também devem deixar a gestão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2025/DEPUTADO FEDERAL/GUILHERME PIAI/INDICAÇÃO/TARCÍSIO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Arruda se filia ao PSD, quer se lançar ao governo do DF e critica ligação do BRB com o Master

Se confirmada a candidatura e elegibilidade, ele terá como principal adversária a atual vice-governadora, Celina Leão (PP)

15.12.25 21h43

política

Mulher de Ramagem diz ter contas bloqueadas e acusa Moraes de 'abuso de autoridade'

Procurado por meio do STF, Moraes ainda não se manifestou

15.12.25 21h38

investigação

Moraes agenda perícia médica de Bolsonaro para dia 17 após pedido de cirurgia da defesa

Moraes também destacou que os exames apresentados pela defesa não são atuais

15.12.25 21h08

política

'Nem sei se é bom ter Trump colado com minha imagem', diz Flávio Bolsonaro

A declaração foi feita durante uma entrevista ao canal LeoDias TV

15.12.25 20h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

EDUCAÇÃO

Senado aprova PEC que permite a professores acumular cargos de qualquer natureza

Relatada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), proposta segue para promulgação; exigência de compatibilidade de horários permanece

10.12.25 18h38

Eleições 2026

Flávio Bolsonaro reafirma que candidatura à Presidência em 2026 é 'irreversível'

A fala ocorre após uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

09.12.25 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda