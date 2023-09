Alexandre de Moraes rezou com presos do 8 de janeiro e foi aplaudido, diz Rosa Weber no STF; vídeo

Em seu último discurso na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira (27), a ministra Rosa Weber, falou sobre a visita que ela e o ministro Alexandre de Moraes fizeram ao complexo penitenciário onde estavam encarcerados os presos pelos atos ocorridos em Brasília no dia 8 de Janeiro. De acordo com a ministra, a convite dos próprios detentos, os dois rezaram no local e Moraes foi aplaudido.

"Ministro Alexandre, jamais recusou meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos e as detentas têm por vossa excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos de 8 de janeiro. Depois percorremos diversas celas tanto da Colméia (Penitenciária Feminina do Distrito Federal) quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não (fui aplaudida), o ministro Alexandre, um companheiro insubstituível", declarou Weber.

Os dois visitam neste ano a Colmeia, Penitenciária Feminina do Distrito Federal e a Papuda para conversar com os presos e avaliar as condições das instalações e da alimentação.

Sobre os atos de 8 de Janeiro, Rosa Weber destacou a atuação da Corte na punição suspeitos de envolvimento nos ataques às sedes dos três poderes e na reparação dos danos causados ao STF.

“O 8 de Janeiro não pode ser esquecido para que, preservando-se a memória institucional, jamais se repita. Mas também o 8 de Janeiro há de ser lembrado como propulsor do nosso Estado Democrático de Direito em um renovar de energias diante da união e resposta imediata e firma dos poderes constituídos e da sociedade civil à vilania praticada e na contramão do que pretendera aquela ordem hostil”, declarou.

A ministra deve deixar o STF até a próxima segunda-feira (2), quando completa 75 anos e se aposenta compulsoriamente. A presidência da corte ficará com Luís Roberto Barroso, que toma posse nesta quinta.