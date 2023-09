R70: 'A cadeira em que o senhor está sentado estava lá na rua, no dia da invasão'

População de rua

Uma em cada mil pessoas vive em situação de rua no Brasil, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

Transporte por app

A Uber foi condenada a pagar R$ 1 bilhão por danos morais coletivos, além de ser obrigada a registrar todos os motoristas pela CLT.

Gilmar Mendes (J. Bosco)

"A cadeira em que o senhor está sentado estava lá na rua, no dia da invasão.”

Gilmar Mendes, ministro do STF, ao comentar o voto de Kassio Nunes Marques, que sugeriu uma pena mais leve ao primeiro réu a ser julgado pelos ataques de 8 de janeiro, do que os 17 anos de reclusão inicialmente sugeridos por Alexandre de Moraes.

LIXO

ATRASO

É de quatro meses o atraso nos pagamentos da prefeitura de Belém para a empresa Guamá Tratamento de Resíduos, pelos serviços de recepção e tratamento do lixo doméstico produzido na capital paraense. O município de Ananindeua também está em atraso e neste caso, os repasses não são feitos há 60 dias. Fonte da coluna informa que, para manter os serviços pelos próximos quatro meses, conforme determinação judicial, a Guamá precisaria investir mais R$ 12 milhões, o que, segundo a empresa, é impossível na atual conjuntura, já que juntas as duas prefeituras devem o equivalente a R$ 14 milhões.

PRAZO

O aterro sanitário de Marituba recebe, mensalmente, 40 mil toneladas de resíduos dos municípios da Região Metropolitana de Belém. A empresa alega que tem prejuízos acumulados de R$ 400 milhões em razão da defasagem do preço pago por tonelada. Pela decisão judicial do final de agosto, a empresa será obrigada a manter as atuais bases do contrato por mais 120 dias, prazo dentro do qual as prefeituras de Belém, Ananindeua e Marituba terão que anunciar uma solução para o destino do lixo. Especialistas ouvidos pela coluna afirmam que esse tempo mal será suficiente para concluir o processo licitatório.

FEDERAL

PROTEÇÃO

O governo federal autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública na Terra Indígena Apyterewa, localizada no município de São Félix do Xingu. A portaria, assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi publicada ontem no Diário Oficial da União. As tropas darão apoio por 90 dias às atividades da Fundação Nacional dos Povos Indígenas na região, que é considerada uma das áreas sensíveis para conflitos desde que se iniciou o processo de regularização fundiária.

CADASTROS

Em 2020, o governo do Estado cancelou 19 cadastros de imóveis rurais individuais que tinham 90% das suas áreas sobrepostas à terra indígena, tradicionalmente ocupada pela etnia Parakanã, dentro do programa Regulariza Pará, e iniciou os trabalhos para revisão de outros 61.

UFPA

DESTAQUE

A Universidade Federal do Pará (UFPA) subiu quatro posições no ranking das melhores universidades da América Latina e do Caribe, elaborado pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS). A instituição, que é a maior do Norte em números de alunos e uma das maiores do País, deixou o 125º lugar para o 121º. Outras 34 universidades brasileiras melhoraram suas posições na lista. Ao todo, 97 instituições brasileiras integram o ranking, o que faz do Brasil o País com o maior número de universidades na listagem.

PATRIMÔNIO

LIVRO

A convite da Embaixada da Itália no Brasil, a arquiteta e autoridade em patrimônio histórico Jussara Derenji coordenou os trabalhos do novíssimo livro “Santa Maria do Mar Doce - Arquitetos e artistas decoradores italianos - Séculos XVIII a XX”. Jussara Derenji esmiúça as obras de Filinto Santoro e Gino Coppedè. Com pesquisadores convidados, há ainda textos sobre Landi, Righini e os artistas da Accademia di San Luca. Filinto Santoro, por exemplo, foi o arquiteto responsável pelo Mercado de São Brás e o nunca realizado novo palácio municipal de Antônio Lemos.

SEGURANÇA

ÇAIRÉ

Para garantir a tranquilidade durante o Çairé, que começou em Santarém, oeste do Estado, os órgãos de segurança anunciaram operação que vai envolver mais de 490 agentes nos cinco dias de evento. Este ano, pela primeira vez no festival, será instalado o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel da Segup, que vai concentrar os agentes e realizar o videomonitoramento, além de atender a população em casos de ocorrências de pequeno porte. A expectativa é de que o festival receba mais de 120 mil pessoas por dia. Os agentes de segurança estarão distribuídos pelas vias de acesso até a praça do Çairé e no entorno do evento.

EM POUCAS LINHAS

► Carmen Foro, paraense que ocupa a Secretaria Nacional de Articulação Política do Ministério das Mulheres, é presença confirmada no IX Congresso do Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade (MMCC). A programação inclui debates e ações com foco na promoção da igualdade de gênero, autonomia das mulheres e justiça climática. O evento será realizado hoje, na Usina da Paz do Jurunas.

► A Companhia de Saneamento do Pará anunciou a implantação de sistema integrado de abastecimento de água que irá beneficiar toda a região metropolitana, com investimentos de R$ 155 milhões, oriundos do Ministério das Cidades e contrapartida do governo do Estado.

► O Parque de Exposição no Entroncamento deve reabrir seus portões em outubro, durante os festejos do Círio, para a realização de uma feira com exposição de gado e bubalinos, do cavalo mangalarga marchador, e leilões das raças nelore, guzerá e senepol. Os preços dos animais variam de R$ 20 mil a R$ 30 mil.

► O advogado Reynaldo Silveira foi homenageado com a medalha Zeno Veloso, entregue aos advogados que contribuíram com a educação jurídica no Estado do Pará.

► Será lançado hoje, na Câmara Municipal de Canaã dos Carajás, o material pedagógico complementar que será adotado em mais de 200 escolas no sudeste do Pará. Os almanaques e jogos educativos trazem o repertório local, a cultura e a biodiversidade paraense. O projeto foi desenvolvido pela Fundação Vale e Fundação Getulio Vargas (FGV) e conta com investimentos da empresa Wheaton Precious Metals e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

► Até a tarde de ontem estava suspensa, por decisão judicial, a festa de aniversário que seria realizada pelo prefeito de Castanhal, Paulo Titan, em praça pública, no município. O prefeito informou que vai recorrer.