Alepa realiza sessão especial alusiva ao Dia da Mulher nesta segunda-feira (18)

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará dá sequência às ações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, ocorrido no último dia 8, com a realização da sessão especial intitulada “Políticas públicas para as mulheres: Da inclusão à transformação”. O evento inicia às 14h30, desta segunda-feira (18), no auditório João Batista.

O objetivo da sessão especial é debater os desafios e conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo do tempo, além de discutir e conscientizar a população sobre a desigualdade de gênero. Entre os convidados para a sessão estão representantes do governo do estado, prefeitura de Belém, Ministério Público do Estado do Pará, Defensoria Pública do Estado do Pará, Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade da Amazônia (Unama), deputados estaduais e vereadores, além de movimentos sociais, como Sapato Preto, Pretas Paridas, Frente Feminista, Anistia Internacional, Conselho de Defesa do Negro no Pará (Cedenpa), Comissão de Direitos Humanos da Alepa, Conselho Estadual das Mulheres e outros.

A sessão é realizada a pedido da deputada estadual Lìvia Duarte (PSOL), que acaba de voltar da 68ª reunião da Comissão sobre a Situação da Mulher (Comission on the Status of Women- CSW), da ONU, em Nova York. “A realização desta sessão especial faz parte de um conjunto de ações que estamos realizando em alusão às mulheres, por meio do nosso mandato. Durante o evento serão debatidas as boas práticas estaduais e municipais, além de políticas públicas na perspectiva de promoção da inclusão das mulheres”, explica Lívia.