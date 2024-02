Deputado paraense propõe debate sobre a comercialização de açaí no Pará após altas nos preços

Uma das proposições apresentadas na sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), desta terça-feira (20), foi a retomada do debate sobre a comercialização do açaí no Estado. A discussão, proposta pelo deputado Erick Monteiro, líder da Federação PSDB/Cidadania na Alepa, abordou sobre a atuação das empresas que compram e exportam o fruto para o mercado internacional.

Na tribuna, o parlamentar destacou uma reunião entre batedores de açaí e membros da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, realizada no ano passado. "Tivemos o conhecimento, naquele momento, que o Estado tinha licenciado uma balsa da empresa Bertolini para fazer a compra direta de produtores locais. E, sabendo que isso prejudicaria a cadeia produtiva, propus que o Estado suspendesse a licença, para que a nossa Comissão pudesse fazer um estudo dos impactos socioeconômicos", disse Monteiro.

Durante a sessão também foram citadas irregularidades nas atividades da empresa região do Marajó, que teve a licença apontada como irregular. "Além disso, a licença permitia que a empresa atuasse na região do Baixo Amazonas, porém a mesma balsa vem atuando na região de Breves. Logo, a empresa não tem licença para operar nessa região", pontuou o deputado.

Crise do açaí

Em meio a chamada “crise do açaí”, o atual líder da Federação PSDB/Cidadania propôs que o assunto seja discutido na Casa para encontrar soluções para que as atividades dos batedores de açaí não sejam comprometidas e não haja desabastecimento do produto no Estado.

Ao final da sessão no Plenário Newton Miranda, a Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor (CDHDC), presidida pelo deputado Bordalo (PT), convocou membros e titulares desta comissão permanente, inclusive o deputado Erick Monteiro (PSDB), para uma reunião extraordinária sobre a situação do açaí em Belém, que ocorrerá na próxima segunda-feira (26), às 9h30, na sala dos ex-presidentes da Alepa.