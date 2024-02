Na entressafra, litro do açaí já alcança R$ 50 em estabelecimentos de Belém

Na manhã desta quinta-feira (15), os paraenses amanheceram com o açaí mais caro: o valor chegou a R$50 reais. O fruto passa pelo período de escassez natural durante o inverno e com a produção local em falta, o produto disponível encarece. Em toda a capital, vários pontos de venda deixaram as portas fechadas, os comerciantes que mantiveram as vendas precisaram elevar os preços para salvar algum lucro.

“Hoje eu fiquei de portas fechadas, porque eu teria que pagar as diárias de funcionários… eu poderia tirar o dinheiro do fruto, porém não seria viável eu ter que pagar do bolso as diárias, não iria compensar”, desabafa o proprietário de um ponto de açaí, Heron Rocha. A oscilação no valor e o preço alto do produto na feira fizeram com que ele interrompesse as vendas. “Até sábado foi o último dia que trabalhei e consegui pagar cento e dez [no açaí para revenda] e agora já está em duzentos, então foi um aumento muito brusco”.

Outros empresários do ramo explicam que a entressafra, período em que a produção reduz, é comum e já aguardado. “Acabou o açaí das ilhas próximas, ilha das onças, marajó, ponta de pedras e etc”, conta o proprietário Anderson Pires. Para manter as vendas ele explica que está pagando mais caro pela lata do açaí, agora importado de outros estados. No seu estabelecimento, os preços variam de R$30 a R$50 reais conforme a textura do açaí.

O proprietário também reforça que a razão pela qual a sua loja segue abastecida do fruto, ocorre devido a sua atuação como revendedor do produto no comércio de Belém. “Trabalho a revenda do fruto no ver-o-peso, por isso minhas lojas têm açaí direto, vem barco direto para eu revender, mas a quantidade do açaí não é igual a da safra, é inferior”, afirma. Segundo ele, o valor do paneiro de açaí está em R$130 reais, contra R$50 durante o período da safra.

Acostumada a lidar com os clientes, a manipuladora de açaí, Railana Silva, vende o produto há seis anos na cidade e já percebeu a recepção negativa dos consumidores. “Eles reclamam porque dói no bolso… mas é essa a questão, não é que nós queremos vender esse valor, é porque na feira mesmo está saindo caro para revender o produto”. Railana lembra que para além do valor do fruto, o cálculo é feito com base em outras despesas como insumos e aluguel do estabelecimento. “Devido a ter aluguel, tem água, tem energia, funcionários que ele tem que pagar, nesse período a gente trabalha mais para manter os funcionários e também o local”.

Consumidores sentem no bolso

Apesar dos preços elevados, consumidores não deixaram de sair em busca do açaí. O eletricitário Carlos Pereira contou à reportagem que não deixa de comprar para agradar à família. “Não por mim mesmo, mas por causa do meu filho, ele gosta muito de açaí e eu compro para ele, mas por mim não, deixaria melhorar o preço do açaí”. Ele ainda explica que não se surpreendeu, pois esse período de baixa oferta “já faz parte da vida do paraense, quando chega nessa época do inverno a safra diminui e consequentemente o preço aumenta”.

Entressafra

O presidente da Associação dos Vendedores Artesanais de Açaí de Belém (Avabel), Carlos Noronha, explica que a entressafra corresponde ao período do fim da última colheita e à espera da próxima. O presidente destaca que a região do Marajó, principal fornecedor de açaí para a capital, é afetada pelo excesso de chuvas nesse período. “A gente fica sendo abastecido mais pela região do Marajó que já está no final de safra, aí começa a vir de Macapá.. só que nesse período de carnaval, choveu muito para lá, nessa época então não teve a demanda do fruto”.

Segundo o representante, os paneiros de açaí eram comercializados por R$110 reais e agora “o pouco açaí que veio do Marajó chegou a dar R$200 reais”. Em contrapartida, o paneiro vindo de Macapá alcançou os R$130 reais, entretanto, não possuiria a mesma qualidade. O representante destaca que desde a última segunda-feira (12), os pontos de venda do produto começaram a fechar as portas durante esse momento e lembra que na principal região fornecedora, já estão fazendo a “catação no mato”, momento final da colheita.