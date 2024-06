OAB se manifesta após assalto com reféns em Castanhal: 'O apoio necessário está sendo prestado'

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) divulgou nota na noite desta segunda-feira (17/6) se solidarizando com as quatro vítimas do sequestro com reféns ocorrido no início da tarde de hoje em Castanhal, na região nordeste do Pará. Dentre as vítimas do assalto estavam o advogado Vitor Voss, vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia Paraense (COJAD) da OAB-PA; Ana Carolina Endres Nunes (advogada e integrante da COJAD), o advogado Felipe Araújo Oeiras Costa e a arquiteta Waleska Samara Gama Oeiras Costa.

A OAB-PA informou que o presidente da ordem, Eduardo Imbiriba; a presidente da COJAD, Tatiane Moraes, e diversos integrantes da comissão temática estiveram na Delegacia de Polícia Civil em Castanhal para acompanhar os procedimentos instaurados. "Todo o apoio necessário está sendo prestado às vítimas, principalmente aos dois advogados e à advogada", detalha a nota.

Entenda o caso

Por volta das 14h desta segunda-feira, guarnições da Polícia Militar interceptaram os veículos na avenida Altamira, entre as ruas Monsenhor José Maria do Lago e a 28 de Janeiro, próximo à Secretaria Municipal de Educação de Castanhal (Semed). Houve troca de tiros. Após uma intensa negociação entre os agentes de segurança pública e os sequestradores, os reféns foram liberados sem nenhum ferimento ou agressão.

Os quatro suspeitos presos foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil de Castanhal para a instauração dos procedimentos legais. Com eles, foram apreendidas uma pistola TS9, de calibre 9mm, com 11 munições, além de dinheiro e pertences das vítimas. Um dos presos alegou ser motorista de aplicativo e, portanto, também uma vítima dos criminosos.