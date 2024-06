Acidente com ônibus do IFPA: corpo da presidente de comissão da OAB Castanhal é velado

O corpo da técnica em enfermagem do Instituto Federal do Pará (IFPA), campus Castanhal, Walkelly Oliveira, chegou ao município no final da madrugada desta segunda, 10. O velório ocorre na capela mortuária São Francisco de Assis, até as 13h. Depois o corpo da servidora será levado em cortejo até o município de Nova Timboteua, onde será sepultado.

Wlakelly Oliveira faleceu no começo da tarde de domingo, 09, no hospital Metropolitano onde estava internada desde o dia 28 de maio, em estado grave. A servidora foi uma das vítimas do acidente envolvendo o ônibus do IFPA, que colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, na tarde do domingo,26. Outras quatro pessoas morreram.

Walkelly Oliveira, tinha 40 anos e também era advogada e presidente da Comissão dos Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Castanhal (OAB-Castanhal).

O presidente da Comissão dos Direitos dos Animais da OAB-Pará, Albeniz Neto lamentou a morte da colega e destacou o trabalho que Walkelly realizou em Castanhal.

“Ela era uma pessoa de luta e muito aguerrida na defesa do direito dos animais. O tipo de pessoa que tomou para sua vida essa luta. Os animais são seres que não tem voz e não sabem lutar por si só e precisam que pessoas intervenham por eles e em Castanhal a Dra. Walkelly era esse expoente. Infelizmente essa perda foi grande demais e vamos ter algumas dificuldades no município porque ela era a maior defensora desses animais”, disse Albeniz Neto (OAB –Pará).

O diretor do hospital veterinário da UFPA, em Castanhal, Roberto Thiesei, comentou a atuação da advogada e a parceria que tinha com a instituição.

“Para nós que trabalhamos com o animais sabemos que muitos deles não tem quem lute por eles e a Walkelly lutava. Ela resgatava muitos animais e levava para o hospital. Não é todo mundo que se empenha da forma com o ela se empenhava por essa causa. A Dra. Kelly também participava dos treinamentos com os nossos residentes com todo o seu conhecimento legal que envolve os animais e ajudou muito no crescimento do nosso hospital e dos nossos residentes, docentes e técnicos em como lidar com animais que recebemos e que foram vítimas até de crimes”, comentou, Roberto Thiesei.

O acidente

O acidente ocorreu às 15h40 da tarde de domingo, do dia 28 de maio, na PA 263, na rotatória que dá acesso ao túnel da Hidrelétrica de Tucuruí.

No ônibus estavam 40 pessoas. Alunos e servidores da IFPA iriam participar dos Jogos dos Institutos Federais (JIF 2024). O veículo colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

Nota

Em nota divulgada em suas redes sociais, o IFPA informou que a Reitora do IFPA (Castanhal), Ana Paula Palheta, decreta luto oficial de dois dias, a partir do dia 10 de junho de 2024, com suspensão das atividades acadêmicas em todas as unidades do Instituto.

A nota informa ainda que o instituto continua prestando toda assistência necessária e reafirmamos nossa solidariedade e os mais sinceros votos de condolências aos familiares e amigos.