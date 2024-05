IFPA decreta luto e suspensão de atividades acadêmicas após acidente com ônibus em Tucuruí

Devido ao trágico acidente com o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA) de Vigia e Castanhal, na cidade de Tucuruí, a instituição decretou luto oficial de três dias e a suspensão de todas as atividades acadêmicas nos campi no Pará. A atitude é em decorrência da morte do aluno e dos três servidores do IFPA na tarde de domingo (26/05), quando o veículo em que estavam 40 pessoas colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

Na nota oficial, o IFPA comunica sobre a morte do discente Paulo Vinícius da Silva Borges e da servidora Amanda Cristiani da Silva Costa, do Campus Avançado Vigia, da servidora Suany Couto Teixeira Nunes e do servidor Edinaldo de Jesus Ferreira Meireles, do Campus Castanhal.

Também informam que todas as atividades da instituição no estado serão paralisadas. “A Reitora do IFPA, Ana Paula Palheta, decreta luto oficial de três dias, a partir do dia 27 de maio de 2024, com suspensão das atividades acadêmicas em todas as unidades do Instituto, e em nome da comunidade acadêmica expressa os mais sinceros votos de condolências aos familiares e amigos”, diz o comunicado.

Acidente

Quatro pessoas morreram em um grave acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), dos campi Castanhal e Vigia, na tarde de domingo (26). O veículo, que transportava 40 pessoas, entre alunos e servidores, seguia para a cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, quando colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.

As vítimas que morreram foram identificadas como ​a professora Amanda Cristiane da Silva Costa, de Vigia; o motorista Edinaldo Meireles, de Castanhal; a servidora Suany Couto Teixeira Nunes, de Castanhal; e um aluno, de aproximadamente 16 anos, identificado como Paulo Vinícius da Silva Borges, de Vigia.