Vigilante é desarmado e morto a tiros em posto de combustíveis de Manaus

Um vigilante de 35 anos foi rendido e assassinado por um criminoso, na madrugada de domingo (16), em um posto de combustíveis localizado no bairro Aleixo, em Manaus. A vítima trabalhava no estabelecimento e foi rendida pelo suspeito, que chegou ao local em uma motocicleta, desarmou o funcionário e efetuou disparos contra ele.

De acordo com informações da polícia, o trabalhador teria sido rendido pelo criminoso com um simulacro de pistola. Após atirar contra o vigilante, o suspeito fugiu do local em outra motocicleta, roubada de um cliente que estava no posto.

A vítima chegou a ser encaminhada para o hospital João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O crime foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Manaus e ainda não há informações sobre o paradeiro do suspeito.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)