Dupla em moto mata jovem de 23 anos na frente de bar de Marabá

Mateus Araújo Lima, de 23 anos, foi morto a tiros, na noite deste domingo (16), na frente de um bar de Marabá, sudeste do Pará. Dois homens em uma motocicleta teriam cometido o crime. Eles não foram identificados e fugiram logo após o homicídio. Até a última atualização desta reportagem, a polícia não informou a possível motivação do crime. Com informações do Portal Debate.

Por volta de 22h20, a Polícia Militar foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop), para atender uma ocorrência de baleamento na Avenida Antônio Vilhena, em frente ao Bar da Árvore. Os militares foram até o local e confirmaram o fato.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte de Mateus Lima. Moradores disseram que o rapaz estava em frente ao estabelecimento quando dois indivíduos em uma moto pop o chamaram para outro lugar, perto do bar. Nesse momento, a dupla efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.

Mateus foi baleado. Os suspeitos fugiram. A PM preservou a cena do crime até a chegada da Polícia Científica. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.