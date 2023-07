Corpo de homem é encontrado com sinais de tortura em Ananindeua

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã deste domingo (16), no final da Rua F, localizada no Conjunto Ananin, bairro Águas Brancas, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a polícia, a vítima apresentava perfurações na cabeça e em outras partes do corpo com características de tortura. O crime, que possui requintes de crueldade, permanece um mistério. Ninguém foi preso.

Segundo o relato policial da ocorrência, militares do 30º Batalhão localizaram o cadáver vestindo apenas uma bermuda, por volta das 8h45, caído na calçada da Rua F, perto de um poste. Uma equipe da Polícia Científica foi acionada para remover e realizar a perícia no corpo. Policiais civis da Divisão de Homicídios participaram das investigações iniciais.

Ainda conforme os detalhes da polícia do caso, os peritos criminais concluíram, de forma preliminar, que a causa da morte foram escoriações múltiplas na cabeça com corte profundo nesta mesma região. As autoridades policiais não informaram o que poderia ser a arma utilizada no crime.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.