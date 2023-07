'Colômbia' é morto a tiros em suposto confronto com a polícia em Porto de Moz

Um homem, apenas conhecido pelo apelido de “Colômbia”, morreu após suposto confronto policial, na manhã de sábado (15), em Porto de Moz, município na região oeste do Pará. Segundo a polícia, ele pertencia a um grupo criminoso e teria ligação com uma série de homicídios registrados na cidade. As informações são do Confirma Notícia.

Os agentes investigavam um dos esconderijos do grupo, ao qual, supostamente, “Colômbia” pertencia. Ao se aproximarem de uma casa do bairro Beata, os policiais avistaram o suspeito. Assim que percebeu a presença da polícia, ele teria jogado um celular pela janela e atirou contra a polícia durante a tentativa de fuga.

“Colômbia” foi baleado após os policiais revidaram. De acordo com a polícia, ele resistiu aos ferimentos e morreu após atendimento no hospital municipal. Com o suspeito, a polícia apreendeu um revólver e seis munições, sendo que duas estavam deflagradas.

Para as autoridades, “Colômbia” seria o executor de pelo menos dois homicídios e duas tentativas de homicídio, cumprindo ordens de um grupo criminoso em atuação na cidade.

Seguindo as diligências, os agentes foram até um imóvel que pertenceria a outro membro de grupo criminoso, conhecido como Jhoko, que está preso. Foram encontrados no local uma motocicleta que, possivelmente, estava adulterada, sete celulares (um deles tinha registro de roubo em 2021), munições de arma de fogo e dois notebooks. Todo o material foi apresentado na delegacia.