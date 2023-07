'Camarão' é morto em ação policial na zona rural de Moju

Um homem suspeito de integrar um grupo criminoso foi morto em uma ação policial, na tarde desta quarta-feira (12), em Moju, município no nordeste do Pará. Josiel Almeida Silva, conhecido como “Camarão”, atirou contra policiais militares do 47º Batalhão, o qual é responsável pelo policiamento na região, resultando no baleamento. Segundo a PM, ele era foragido da Justiça, além de ser suspeito em assaltos, tráfico de drogas e, aparentemente, tramar ataques a agentes de segurança pública.

Tudo começou quando os policiais tomaram conhecimento de que homem que teria cometido supostas ameaças à população e intimidação de extorsão dos residentes da vila Congregação, zona rural da cidade.

Ao chegarem no local, os agentes, possivelmente, foram recebidos a tiros por “Camarão”. A PM revidou e o baleou. José chegou a ser socorrido para a Unidade Mista de Saúde na tentativa de socorro, mas morreu assim que deu entrada lá.

Com ele, os militares apreenderam uma arma de fogo calibre 38, com uma munição deflagrada, e outras cinco intactas.