Suspeito de tráfico de drogas é morto em ação policial em área rural de Altamira

Mauro de Oliveira Cardoso, de 47 anos, foi morto em uma ação policial, na tarde desta quarta-feira (5), na área rural de Altamira, no sudoeste do Pará. Ele, supostamente, estaria cometendo tráfico de drogas. As informações são do Confirma Notícia.

VEJA MAIS

A Polícia Militar realizava rondas pela Gleba Assurini, quando recebeu denúncia de residentes das áreas Travessão da Firma, Picadinho e Picadão, de que teria um homem vendendo drogas nas proximidades. O suspeito seria Mauro.

Os militares conseguiram encontrar a casa dele e foram até lá. Ao chegarem, segundo a corporação, foram recebidos com tiros de arma de fogo. A PM revidou e acertou dois disparos em Mauro. O suspeito recebeu os primeiros socorros e precisou ser encaminhado a Altamira, em uma balsa pelo Rio Xingu. O Corpo de Bombeiros constatou que Mauro já estava morto.

Na residência do homem, a PM encontrou um revólver calibre 38, duas espingardas e munições de diversos calibres.