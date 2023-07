Quatro pessoas são presas e um homem morto em ação contra o tráfico no sudeste do Pará

Quatro pessoas foram presas e um homem, identificado apenas como “Juninho”, morto, na manhã desta quarta-feira (5), em uma operação policial contra o tráfico de drogas em Jacundá, no sudeste do Pará. A morte ocorreu em uma residência localizada na rua Antônio Amaral, no bairro Boa Esperança. A ação tinha como objetivo combater o comércio de entorpecentes na região e recuperar um veículo roubado. As informações são do Debate Carajás.

Após receber denúncias sobre possível tráfico de entorpecentes na residência em questão, os policiais militares se dirigiram ao local. Uma motocicleta Honda CG preta que coincidia com as características de um veículo roubado há uma semana foi avistada no endereço pelos PMs. A proprietária forneceu as características do automóvel aos agentes.

Ao adentrarem a residência, os policiais foram surpreendidos por um suspeito armado e duas menores de idade. Outro suspeito, identificado como Mateus Pereira da Silva, se entregou sem resistência.

A polícia capturou ele nos arredores do imóvel. Os policiais realizaram buscas na casa e acharam objetos ilícitos, incluindo uma mochila preta contendo relógios, drogas de diferentes tipos e uma balança de precisão. Além disso, foram localizados celulares e duas motocicletas com registros de furto ou roubo.

“Juninho” supostamente estava armado quando fugiu. Os militares iniciaram uma perseguição contra ele. Ao ser encontrado, a polícia ordenou que ele se entregasse. No entanto, neste momento, “Juninho” teria atirado contra a equipe policial.

A PM revidou e baleou o suspeito. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar sobre o caso e aguarda retorno.