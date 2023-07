'Tiquinho' morre após trocar tiros com a polícia no Marajó

Morreu no fim da tarde de sexta-feira, 7, o foragido da Justiça identificado apenas pelo apelido 'Tiquinho', na cidade de Bagre, no Arquipélago do Marajó. O sujeito estava se escondendo da polícia, mudando frequentemente de endereço, até ser localizado após denúncias anônimas de moradores. A ação ocorreu durante a Operação Bagre Segura e envolveu policiais militares e civis.

Segundo as apurações do site Marajó Notícia, o confronto aconteceu no rio Jacundá, zona rural do município marajoara, quando uma equipe tentava cumprir um mandado de prisão contra o suspeito, que estava foragido há alguns meses. Segundo as investigações, Tiquinho estaria armado e intimidando os ribeirinhos com o objetivo de evitar que passassem informações à policia.

Mesmo diante das circunstâncias, a equipe recebeu denúncias anônimas conseguiu encontrar a localização do acusado. Estrategicamente, a equipe policial decidiu utilizar um casco a remo, em vez da lancha para não fazer barulho e então se aproximar do local mencionado.

Os policiais entraram pela mata até chegarem ao esconderijo de Tiquinho, próximo a uma estrutura conhecida como taipiri, um tipo de construção de palha e sem paredes.

Segundo o relato da polícia ao portal do interior, ao perceber a presença dos agentes, Tiquinho teria saltado de uma rede, pegado uma espingarda e disparado contra os policiais. Em resposta, os militares revidaram, atingindo o foragido. Mesmo ferido, o homem teria tentado recarregar a arma, mas foi contido pelos agentes de segurança.

Tiquinho foi levado de rabeta até a lancha rápida e, em seguida, conduzido para o município de Bagre para receber atendimento médico. Durante o trajeto, o suspeito não resistiu aos ferimentos. A arma utilizada por Tiquinho foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Bagre.

A redação integrada de O Liberal aguarda nota oficial da Polícia sobre o caso.