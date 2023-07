Jovem é baleado dentro do Complexo Vadião em Belém

Um homem ainda não identificado foi baleado na noite desta sexta-feira (7), na área do Complexo Vadião, da Universidade Federal do Pará (UFPA). De acordo com as primeiras informações repassadas por pessoas que estavam no local, a vítima teria reagido a uma tentativa de assalto dentro do espaço, quando foi atingida. Ninguém foi preso.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a instituição e aguarda posicionamento sobre o ocorrido.