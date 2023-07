Presos suspeitos de matar jovem de 22 anos e esconder o corpo em Tailândia

​Quatro suspeitos de envolvimento na morte do jovem Jesaias Silva da Costa, de 22 anos, foram presos nesta sexta-feira (7), em Tailândia, nordeste paraense. Um veículo foi apreendido. A polícia não divulgou a identidade dos envolvidos. Jesaias estava desaparecido desde o último sábado (1º) na zona rural daquele município.

O corpo dele foi localizado na quinta-feira (6) próximo à vila Chumbo Grosso, depois que moradores passaram pela área e sentiram um forte odor. A motivação para o crime está sendo investigada pela Polícia Civil.

Guarnições do 45º Batalhão de Polícia Militar foram comunicadas acerca do que estava ocorrendo e se deslocaram até o local informado. Lá, constataram a veracidade das informações recebidas. Os policiais identificaram que o corpo já estava em avançado estado de decomposição. Não há detalhes sobre como a vítima foi morta.

Uma vez acionada, a Polícia Civil do Pará também mobilizou o Instituto Médico Legal de Tucuruí para fazer a perícia e a remoção do cadáver. Devido à distância, o corpo só foi removido nesta sexta-feira (7).

Segundo o Portal Tailândia, com a ajuda de moradores da localidade, a polícia identificou os suspeitos. Ainda no local, dois dos quatro apontados como responsáveis pelo crime chegaram a confessar envolvimento na morte de Jesaias e apontaram ainda outras pessoas. Além dos suspeitos, um veículo que foi usado para ocultar o corpo de Jesaias também foi apreendido pela polícia.​ As investigações continuam na tentativa de esclarecer a dinâmica do ocorrido e responsabilizar ​os autores do assassinato, de acordo com o crime cometido por cada um.