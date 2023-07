Corpo em estado de decomposição é encontrado numa vicinal em Tailândia, no Pará

Um corpo do sexo masculino foi localizado em estado de decomposição na vicinal Chumbo Grosso, zona rural, a cerca de 55 quilômetros da cidade de Tailândia, no nordeste paraense. A descoberta foi feita por um morador do local, no fim da tarde de quinta-feira (6).

De acordo com detalhes apurados pela página Impacto da Notícia, um morador da localidade passava pela estrada quando sentiu um "forte cheiro" e procurou a origem. Em seguida, ele encontrou o corpo em decomposição e acionou as autoridades policiais.

Uma vez acionada, a Polícia Civil do Pará também mobilizou o Instituto Médico Legal de Tucuruí para fazer a perícia e a remoção do cadáver. Devido à distância, o corpo só teve previsão de remoção para esta sexta-feira (7).

Segundo a página, há suspeitas de que o morto seja um rapaz desaparecido desde o último sábado (1º): Jesaias Silva de 22 anos, que estaria trabalhando na localidade há quase um mês e não foi visto mais. A família teria registrado um boletim de ocorrência na delegacia no início desta semana.

A redação integrada de O Liberal solicitou uma nota oficial à Polícia Civil e Científica para mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.