Mulher é presa por divulgar vídeo íntimo de jovem em grupo nas redes sociais em Abaetetuba

Ana Cristinete Pinheiro da Silva, 31 anos, foi presa pela Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira (6), por divulgar um vídeo íntimo de uma jovem de 18 anos, em Abaetetuba, município no nordeste do Pará. Segundo a polícia, a suspeita tinha antecedentes pelo crime de maus-tratos.

Por volta das 11h30, a vítima foi até a delegacia da cidade denunciar o caso, que teria ocorrido na noite de quarta-feira (5). Após o depoimento da moça e de testemunhas, os policiais conseguiram identificar Ana Cristinete como a pessoa por trás de espalhar a filmagem.

A PC foi atrás dela e conseguiu capturá-la ainda pela tarde, na casa de um irmão, na travessa Anchieta, bairro Angélica, em Abaetetuba. A equipe policial entrou em contato com o administrador do grupo onde houve a divulgação de vídeo íntimo e determinou a remoção do conteúdo. A suspeita foi levada à unidade da PC, junto com um celular apreendido, e autuada pela divulgação de cena de sexo ou de pornografia. O delito está presente no Código Penal. Quem cometer o crime pode pegar um a cinco anos de cadeia.