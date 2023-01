​Vereadores de Ourilândia se envolvem em acidente a caminho de Belém

Dois vereadores e um servidor sofreram um acidente na PA-843, no Complexo Alça Viária, no município de Moju, nordeste do Pará. O caso ocorreu na segunda-feira (23). As vítimas foram os vereadores Márcio Oliveira da Silva e Walto Santos Cunha, ambos do MDB, da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte, sul do estado, além do servidor Rafael Cunha. Eles seguiam com destino a Belém, onde iriam cumprir agenda. As informações são do Correio de Carajás.

O vereador Márcio informou que ele e os outros ocupantes estavam numa caminhonete Frontier, de cor prata. O veículo pertencia à Câmara de Ourilândia do Norte e foi atingido violentamente pela traseira por outra caminhonete, que estava em alta velocidade, segundo o parlamentar. Não há informações sobre o condutor do automóvel que teria provocado o acidente.

Mesmo diante do susto, os três ocupantes do veículo passam bem. O vereador Márcio sofreu escoriações no ombro e nas costas e recebeu atendimento médico. O outro vereador e o servidor não se feriram. Segundo eles, o caso foi informado ao presidente da Câmara de Ourilândia, Raimundo Oliveira (PT), que declarou que a caminhonete tem seguro e todas as medidas jurídicas já estão sendo adotadas.​​

O local onde ocorreu o acidente fica situado a cerca de 130 km de Belém. Os vereadores seguiam com destino à capital paraense para cumprir agenda com autoridades do Estado, todavia, em razão do ocorrido, os compromissos foram remarcados.